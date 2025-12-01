Abdoel: “Anti-Corruptie Commissie heeft nog geen verificatie- en onderzoeksbevoegdheid”

NDP’er Amzad Abdoel is één van de eerste publieke functionarissen die zijn vermogen officieel heeft geregistreerd bij de Anti-Corruptie Commissie. Abdoel is oud-parlementariër en nu vicevoorzitter van de Staatsraad. Helaas kan deze commissie volgens hem nog niet natrekken of de zaken die in het formulier door de publieke functionaris zijn aangegeven wel of niet op waarheid berusten. Ook heeft het publiek geen inzage in het vermogen dat door deze functionarissen is geregistreerd.

“Conform de wet van 2017 hebben ze die bevoegdheid nog niet. Vorig jaar is er een wijziging ingediend op de wet van 2017 en die wijzigingen hebben te maken met de aanbevelingen van het IMF. Met die wijziging krijgt de Anti-Corruptie Commissie veel meer bevoegdheden. Ze krijgen de bevoegdheid van registratie, waardoor je helemaal niet bij de notaris hoeft te gaan. Je moet alleen bij de Anti-Corruptie Commissie zijn om al je zaken daar te doen. Ze krijgen ook de bevoegdheid van verificatie.

Dus wanneer je bijvoorbeeld hebt gezegd dat je huis 30.000 euro waard is, dan gaat men checken of het werkelijk 30.000 euro waard is. Daarnaast krijgen ze ook de onderzoeksbevoegdheid. De Anti-Corruptie Commissie zou dan onderzoek kunnen doen wanneer je vermogen plotseling in een bepaalde periode met een heel groot bedrag omhoog gaat”, zei Abdoel in het programma Bakana Tori.

Het nieuw wetsontwerp met al deze wijzigingen is volgens de NDP’er wel al klaar, maar nog niet ter behandeling en goedkeuring aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). “Ik kan u zeggen dat politici doodsbang zijn voor deze nieuwe wijzigingen. Je hoort zoveel politici schreeuwen dat ze voor goed bestuur zijn, maar ze zijn bang aangezien de Anti-Corruptie Commissie ook je vermogen kan publiceren. Wanneer je gaat voor goed bestuur, transparantie en een bepaalde functie wilt bekleden, dan moet je bepaalde offers brengen.

Dan moet het volk wel weten dat dit zijn of haar vermogen is, dat zij zoveel verdienen en wat ze erop kunnen maken. Dus ik hou me hart vast. Ik ga wel ervoor pleiten dat de nieuwe wijzigingen wel worden doorgevoerd, omdat ze een belangrijk onderdeel van dat geheel waarbij wij aangeven dat wij voor een transparanter en eerlijk bestuur willen gaan”, aldus Abdoel.

Hij voegde eraan toe dat zo het nieuw wetsontwerp ook zal voorkomen dat politici of wel publieke functionarissen middels stichtingen ontoelaatbare handelingen zullen plegen. Volgens hem wordt er vaak geroofd of gestolen middels stichtingen.

De personen die zich moeten registreren zijn: de president, vicepresident, alle ministers , voorzitter DNA, vicevoorzitter DNA, alle DNA-leden, iedereen van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), de douane, leidinggevenden van parastatalen, iedereen van de Belastingdienst.

“Zo heb je de groepen die daar zitten waar er behoorlijk wat overheidsmiddelen doorgaan. Als je niet steelt hoef je niet bang te zijn, dus ga jezelf registreren”, aldus de NDP’er.