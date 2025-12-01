6-jarige steekt matras met aansteker in brand en raakt gewond

Een 6-jarige jongen heeft zondagmiddag per ongeluk brand veroorzaakt bij een hoogbouwwoning aan de Paulus Potterstraat in Suriname.

Het geval deed zich voor toen het kind, op een onbewaakt moment, met een aansteker speelde en daarbij een matras in brand stak dat naast de woning stond.

Het vuur greep snel om zich heen, waardoor de rechtergevel van het huis schroeischade opliep. De ouders van het kind waren thuis, maar merkten de brand pas op toen rookontwikkeling zichtbaar werd.

De minderjarige liep lichte verwondingen op. Volgens de ingeschakelde medische dienst gaat het om eerstegraads brandwonden aan de rechterschouder. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld.

Brandweervoorlichter Olton Pinas geeft aan dat de Surinaamse brandweer niet hoefde op te treden. Het vuur werd geblust door buurtbewoners. Hij bevestigt dat een kind brandwonden heeft opgelopen.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.