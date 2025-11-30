Stanley Menzo stapt per direct op als bondscoach van Suriname

Stanley Menzo heeft besloten zijn functie als trainer-coach van de nationale voetbalselectie van Suriname neer te leggen. Dat meldt hij in een schriftelijke verklaring, waarin hij aangeeft dat het besluit volgt na een grondige evaluatie van de afgelopen interlandperiode en overleg met general manager Brian Tevreden.

In maart wacht Natio volgens Menzo een uiterst belangrijke interlandperiode, waarin “alles op alles” moet worden gezet om de gezamenlijke sportieve droom van de selectie en het Surinaamse volk te verwezenlijken.

Hij benadrukt in zijn statement dat hij nog steeds gelooft dat die doelstelling haalbaar is, maar vindt het op dit moment toch de juiste beslissing om een stap terug te doen.

Menzo spreekt zijn grote trots uit over wat er in zijn periode met spelers, staf en bestuur is bereikt en noemt het een eer om deel te hebben uitgemaakt van “deze bijzondere reis”. Hij wenst de selectie en de technische en bestuurlijke staf oprecht veel geluk, kracht en succes bij het zetten van de “laatste beslissende stap” in maart.

Hoewel hij stopt als bondscoach, geeft Menzo aan dat zijn verbondenheid met Natio blijft. De gezamenlijke droom waarvoor hij met de selectie is begonnen, blijft volgens hem voortbestaan.