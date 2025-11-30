President Simons installeert Agro Werkgroep om sector versneld te ontwikkelen

President Jennifer Simons heeft op vrijdag 28 november op haar kabinet de Agro Werkgroep geïnstalleerd. De bedoeling is dat deze werkgroep de sector versneld tot ontwikkeling brengt door een uitvoeringsplan te formuleren voor de realisatie. Het team bestaat uit deskundigen die spoedig het staatshoofd van advies moeten dienen.

Edmund Duiker, voorzitter van de werkgroep, zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), dat er ook gekeken wordt naar zaken als voedselzekerheid. Duiker stelt dat president Simons graag ziet dat minimaal 80% van wat er aan basisvoeding is, in het land geproduceerd wordt. Ook moeten de knelpunten in de sector naar zeggen van Duiker in kaart worden gebracht om na aanpak daarvan, de gestelde doelen te halen.

De voorzitter zegt verder dat zijn team ruim mandaat heeft en in overleg zal treden met alle relevante stakeholders om een goed plan op te stellen. Duiker zegt dat hoewel de sector veel potentie biedt, het opvallend is dat weinig jongeren interesse tonen. Via het onderwijs zal getracht worden om de belangstelling op te voeren.

De werkgroep heeft een jaar de tijd om het traject uit te zetten om te komen tot een versnelde ontwikkeling binnen de Surinaamse agrosector.

De eerste resultaten moeten volgens Duiker in januari van het komend jaar al zichtbaar zijn. Nagegaan wordt wat concreet en snel toepasbaar is. Het wiel hoeft volgens de voorzitter niet opnieuw uitgevonden te worden.

Aan de werkgroep is gevraagd om tweewekelijks rapportage te doen aan de president. Duiker stelt dat er ook van gedachten zal worden gewisseld met de ministeries die een rol te vervullen hebben in de keten.

Naast Duiker als voorzitter en vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, bestaat de werkgroep verder uit: Priya Charan, Tanja Lieuw A Joe en Egmund Letterboom (allen namens het Kabinet van de President), Soedeshchand Jairam (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname), Rudy Soerodimedjo, Jacques Drielsma, Gerrit Breinburg en Lekhram Soerdjan (allen namens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij).