Nickerie schaakt na lange tijd weer

Nickerie schaakt na lange tijd weer

Na een stilte van geruime tijd is er op zaterdag 29 november weer geschaakt in het rijstdistrict Nickerie. Tientallen jongeren en volwassenen verzamelden zich op het Volksplein voor de instuif die werd georganiseerd door de Surinaamse Schaakbond (SSB).

Bezoekers konden deelnemen aan korte introductielessen, kleuractiviteiten, mindgames, schaakquizjes, simultaanwedstrijden en kleine groeps- en toernooipartijtjes.

Met dit initiatief wil de SSB laten zien dat zij zich inzet voor de decentralisatie van de schaaksport in Suriname.

SSB-voorzitter Marlon Kaslan roept ook geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn op om zich alsnog te registreren via de QR-code (foto onderaan bericht). “Zo kunnen wij jullie opnemen in ons bestand voor de schaakcentra die wij zullen opzetten, of voor eventuele online lessen, aangevuld met tussentijdse fysieke trainingen en toernooien,” zegt Kaslan.

De voorzitter bedankt de FIDE (via het PDC-fonds) en iedereen die heeft bijgedragen om deze schaakdag tot een succes te maken.

