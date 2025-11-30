HomeNieuws uit NederlandNederlands koningspaar aangekomen in Suriname; koning vloog zelf als copiloot
Nederlands koningspaar aangekomen in Suriname; koning vloog zelf als copiloot

Beeld via Johan Adolf Pengel International Airport - bewerking waterkant.net

Owru Yari Party

Voor het eerst in 47 jaar heeft een Nederlands staatshoofd weer een bezoek gebracht aan Suriname. Koning Willem-Alexander en zijn echtgenote koningin Máxima zijn zondagavond 30 november geland op het vliegveld van Suriname.

De koning fungeerde als copiloot tijdens de vlucht naar Suriname en zette samen met de piloot het toestel veilig aan de grond. Aan de voet van de trap stonden de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassadeur klaar om het koningspaar te ontvangen.

Ze zijn daarna in een gereedstaande auto gestapt, die hen naar Paramaribo bracht. Maandagochtend 1 december volgt het formele deel van het protocol. President Jennifer Simons ontvangt het paar officieel, waarna onder meer een bezoek aan De Nationale Assemblée op de agenda staat.

Ook wordt een krans gelegd bij het beeld van Mama Sranan, dat de eenheid van de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname verbeeldt. Daarmee probeert het bezoek vanaf het begin een boodschap van verbondenheid en gedeelde geschiedenis uit te dragen.

Het laatste Nederlandse staatsbezoek aan Suriname was in 1978: toenmalig koningin Juliana, de oma van Willem-Alexander, bezocht Suriname drie jaar na de onafhankelijkheid.

