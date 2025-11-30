Man schiet hond van buurvrouw dood na aanval op zijn 4-jarige zoontje

Een Duitse herdershond is zaterdagmiddag aan de Harry de Lafuentastraat doodgeschoten door de huisbewoner D.C., nadat het dier – dat toebehoort aan een buurvrouw – zijn 4-jarige zoontje had aangevallen.

De politie van Leiding 9A ontving omstreeks 16.57 uur de melding van het voorval via het Command Center en ging ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst verklaarde de eigenaresse van de hond, D.J., dat zij rond 16.30 uur thuiskwam en dat haar hond bij het openen van de poort de straat op rende, in de richting van Leiding 10A. Ze stuurde haar dochter achter het dier aan, maar die trof de hond even later dood aan voor een inrit, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Volgens buurtbewoners woont D.C., die wapendrager is, samen met zijn vrouw en 4-jarige zoon op het betreffende adres.

De hond zou het erf zijn opgerend en het jongetje hebben aangevallen. D.C. aarzelde daarop niet en loste twee schoten met zijn dienstvuistvuurwapen op het dier, met dodelijke afloop.

De schutter bevestigde tegenover de politie dat hij de hond heeft neergeschoten om zijn zoon te beschermen.

Het kind liep lichte verwondingen op en werd met een op zijn naam geschreven visum verwezen naar een arts voor medische behandeling.

De politie heeft de zaak in onderzoek.