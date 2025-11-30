LVV doneert ruim 1.000 groente- en fruitplantjes aan Pikin Saron voor versterking zelfredzaamheid

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname (LVV) heeft op zaterdag 29 november een nieuwe stap gezet in de ondersteuning van de gemeenschap van Pikin Saron. In het kader van een bewustwordingsproject rond eigen voedselproductie werd tijdens een werkbezoek meer dan 1.000 groente‑ en fruitplantjes overhandigd aan bewoners en schoolhoofden van het dorp.

De overhandiging vond plaats onder leiding van ressortleider Ruben Piroe (LVV‑Wanica D), in samenwerking met de LVV‑ressortleiding van Para. LVV gaf ook een voorlichtingssessie over het correct planten, onderhouden en verzorgen van de plantjes.

De donatie maakt deel uit van het beleid van minister Mike Noersalim, die het stimuleren van voedselonafhankelijkheid en duurzame agrarische ontwikkeling in inheemse en plattelandsgemeenschappen nadrukkelijk tot prioriteit heeft verklaard. Eerder dit jaar kreeg ook het dorp Matta in ressort Wanica een vergelijkbare gift van plantmateriaal.

Volgens LVV bestaat het doel van de actie uit het bevorderen van zelfredzaamheid, het terugdringen van afhankelijkheid van geïmporteerde groenten en fruit, en het stimuleren van lokale voedselproductie voor een gezondere leefstijl. Door met scholen samen te werken, wordt daarnaast gewerkt aan bewustwording voor de volgende generatie.

De dorpsvertegenwoordiging toonde zich tevreden met de geste. “Deze inzet is een eerste, maar belangrijke stap naar structurele samenwerking. Met kennis en middelen samen kunnen we bouwen aan duurzame voedselzekerheid voor de toekomst”, aldus de kapitein van Pikin Saron.