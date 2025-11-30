HomeOnderwerpenMaatschappijEchtpaar Chin A Fat-Amatali 60 jaar getrouwd
Maatschappij

Echtpaar Chin A Fat-Amatali 60 jaar getrouwd

Echtpaar Chin A Fat-Amatali 60 jaar getrouwd

Njoek Sjauw Chin A Fat (84) en Sakemi Amatali (82) hebben op dinsdag 25 november hun 60-jarig huwelijksjubileum gevierd in Suriname. Het echtpaar vierde deze mijlpaal samen met familie en dierbaren.

Het huwelijk Chin A Fat en Amatali was liefde op het eerste gezicht toen zij elkaar ontmoetten op een feestje. Gedurende hun huwelijk hebben zij samen een rijk gezinsleven opgebouwd. Zij zijn de trotse ouders van zeven kinderen – drie dochters en vier zonen – en hebben inmiddels ook zeven kleinkinderen.

Chin A Fat geniet van dansen, wandelen, lekker eten en tuinieren, terwijl zijn vrouw haar tijd besteedt aan bloemen planten, televisie kijken en koken. Het echtpaar beleefde hoogtepunten zoals de geboorte van hun kinderen en kleinkinderen en geniet momenteel samen van hun pensioen en AOV.

Zij belijden de Islam en benadrukken dat liefde, vertrouwen en een goede verstandhouding de sleutel zijn tot een langdurig en gelukkig huwelijk.

Namens president Jennifer Simons bracht districtscommissaris Glenda Kranenburg haar felicitaties over aan het jubilerende paar. Het echtpaar ontving een bloemstuk, een ingelijste foto, een felicitatiekaart en een gesloten enveloppe.

