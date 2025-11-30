HomeNieuws uit SurinameDrones verboden in aangewezen zones tijdens staatsbezoek Nederlands koningspaar aan Suriname
Drones verboden in aangewezen zones tijdens staatsbezoek Nederlands koningspaar aan Suriname

Van 1 tot en met 3 december brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima van het Koninkrijk der Nederlanden een staatsbezoek aan de Republiek Suriname. Tijdens het bezoek vinden op verschillende locaties officiële programmaonderdelen plaats.

Om de veiligheid, het protocol en een ordentelijke organisatie te waarborgen, zijn drones in de aangewezen gebieden niet toegestaan, zowel voor mediavastlegging als voor privégebruik of door andere personen.

Mediapartners en bezoekers wordt vriendelijk verzocht volledig rekening te houden met deze regel en uitsluitend gebruik te maken van de aangewezen faciliteiten en instructies van de organisatie.

Het staatsbezoek staat in het teken van brede en duurzame samenwerking tussen beide landen. Daarnaast benadrukt het de warme historische en culturele banden tussen de samenlevingen, meldt de Surinaamse regering.

Met erkenning van het gedeelde verleden ligt de nadruk tijdens het bezoek op toekomstgerichte partnerschappen, kennisuitwisseling en het versterken van samenwerking op diverse terreinen.

BiZa geconfronteerd met telefoonrekening van 244 miljoen SRD; minister Bee geschrokken
