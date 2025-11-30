HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser loopt zware gezichtsletsels op na aanrijding met auto
Nieuws uit Suriname

Bromfietser loopt zware gezichtsletsels op na aanrijding met auto

Een bromfietser heeft zaterdagavond zware gezichtsletsels opgelopen na een aanrijding met een auto aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Het incident gebeurde ter hoogte van Rock Oil.

Het slachtoffer liep onder meer een barstwond aan het voorhoofd op en raakte enkele tanden kwijt.

De bromfietser werd in bloedende toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de aanrijding is nog niet helemaal duidelijk.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

