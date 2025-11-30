HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfiets vliegt in brand na botsing tegen EBS-mast
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bromfiets vliegt in brand na botsing tegen EBS-mast

-

0
Bromfiets vliegt in brand na botsing tegen EBS-mast

Owru Yari Party

Aan de Wilhelminastraat in Suriname, is een bromfiets afgelopen nacht in brand gevlogen.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat het om een verkeersongeval gaat, waarbij de bromfietser frontaal tegen een EBS-mast reed. Door de klap vloog de bromfiets in brand.

De bestuurder raakte gewond en werd door een ingeschakelde ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

De aard en ernst van zijn verwondingen zijn vooralsnog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Bankmedewerker en medeplichtige vast voor wegsluizen enorm bedrag van rekening klant
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen