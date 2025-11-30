Bromfiets vliegt in brand na botsing tegen EBS-mast

Aan de Wilhelminastraat in Suriname, is een bromfiets afgelopen nacht in brand gevlogen.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat het om een verkeersongeval gaat, waarbij de bromfietser frontaal tegen een EBS-mast reed. Door de klap vloog de bromfiets in brand.

De bestuurder raakte gewond en werd door een ingeschakelde ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

De aard en ernst van zijn verwondingen zijn vooralsnog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.