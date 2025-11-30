Bankmedewerker en medeplichtige vast voor wegsluizen enorm bedrag van rekening klant

De politie in Suriname heeft een man en een vrouw aangehouden als verdachten in een omvangrijke verduisterings- en oplichtingszaak bij de Godo Bank. Het duo wordt verdacht van het wegsluizen van een enorm bedrag van de rekening van een klant.

De zaak kwam aan het rollen nadat een rekeninghouder ontdekte dat er geld van zijn rekening was verdwenen. Hij maakte hiervan melding bij de bank, die daarop intern onderzoek instelde.

Uit die interne controle bleek dat er structureel bedragen van de rekening van de benadeelde werden overgeboekt naar een andere rekening, van waaruit het geld vervolgens werd opgenomen.

Bij verdere verificatie kwam bankmedewerker I.C. in beeld als mogelijke betrokkene. De politie van het bureau Centrum werd ingeschakeld en hield hem vrijdag aan. Naar aanleiding van aanvullend speurwerk werd zaterdag ook zijn vermeende medeplichtige, A.V., opgespoord en aangehouden.

Het gaat volgens de beschikbare informatie om een buit van bijna 1 miljoen USD.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in verzekering gesteld. De politie sluit niet uit dat in het vervolgonderzoek nog meer aanhoudingen zullen plaatsvinden. Het onderzoek naar de volledige omvang van de fraude en de mogelijke betrokkenheid van anderen is in volle gang.