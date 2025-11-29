Tractoroperator ontsnapt aan de dood bij ongeluk op rijstveld: “God wil mij nog niet hebben”

Een tractoroperator is vrijdagmiddag op dramatische wijze aan de dood ontsnapt toen zijn tractor over de kop sloeg in de Van Drimmelenpolder in Nickerie.

De operator, Radjkoemar Ramcharan (55), was bezig een vastgelopen tractor los te trekken toen onverwacht de koppeling van zijn eigen voertuig uitviel.

Daardoor sloeg de tractor van Ramcharan over de kop en kwam hij onder het voertuig terecht.

Omstanders konden de man snel bevrijden, waardoor erger werd voorkomen. Hij bleef ongedeerd. Ramcharan reageerde aangedaan: “God wil mij nog niet hebben.”