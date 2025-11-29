HomeNieuws uit SurinameVrouwenselectie Suriname opent WK-kwalificatie met 3-1 zege op Anguilla
Vrouwenselectie Suriname opent WK-kwalificatie met 3-1 zege op Anguilla

De CONCACAF-kwalificatie voor het WK Vrouwenvoetbal 2027 in Brazilië is officieel van start gegaan. Suriname is ingedeeld in groep D, samen met Anguilla, Belize, de Dominicaanse Republiek en Haïti.

Op vrijdag 28 november speelde de Surinaamse vrouwenvoetbalselectie (Natio) haar eerste kwalificatiewedstrijd, een uitduel tegen Anguilla.

Suriname begon sterk en kwam al in de 7e minuut op voorsprong dankzij een treffer van Estelle Pereira. Vlak voor rust, in de 45e minuut, verdubbelde Rachel van Netten de marge, waardoor Natio met een comfortabele 2-0 voorsprong ging rusten.

In de tweede helft bleef Suriname domineren. Van Netten maakte in de 75e minuut haar tweede doelpunt van de avond en bracht de stand op 3-0.

In de extra tijd wist Anguilla nog tegen te scoren, maar de Surinaamse overwinning kwam niet meer in gevaar. De wedstrijd eindigde in een 3-1 zege voor Natio.

Suriname speelt haar volgende kwalificatiewedstrijd op dinsdag 2 december, opnieuw uit, dit keer tegen de Dominicaanse Republiek.

