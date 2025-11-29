Straatrovers trekken e-biker van voertuig; gaan ervandoor met sieraden na mishandelen

Twee criminelen hebben vrijdag rond middernacht aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname, een 21-jarige e-biker overvallen.

Het slachtoffer reed vanuit de Slangenhoutstraat in de richting van de Willem Campagnestraat, toen hij plotseling ter hoogte van een bromfietsenzaak werd aangevallen.

Volgens de eerste informatie rende één van de daders onverwachts op de e-biker af en trok hem met kracht van zijn voertuig, waardoor hij hard op het wegdek terechtkwam. Direct daarna verscheen een tweede, gemaskerde dader.

Het duo mishandelde het slachtoffer en maakte zijn gouden halsketting van 17 gram buit, evenals een gouden vingerring van 15 gram. Na hun daad renden de straatrovers weg in de richting van de Bolletriestraat.

Het slachtoffer liep een barstwond op aan zijn hoofd en werd met een visum doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.

De Surinaamse politie werkt aan hun opsporing en aanhouding.