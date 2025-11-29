Roekeloze inhaal- en invoegactie PL-buschauffeur eindigt in aanrijding met vijf gewonden

Een roekeloze inhaal- en invoegactie van een PL-buschauffeur voor een andere bus is vrijdagochtend iets voor 06.00 uur geëindigd in een aanrijding op de Indira Gandhiweg in Suriname. Vijf personen raakten gewond en zijn verwezen voor medische behandeling.

Beide bussen reden over de Indira Gandhiweg in de richting van Latour. Ter hoogte van de Monplaisirweg haalde de PL-chauffeur roekeloos in, voegde zich snel voor de andere bus en remde volledig af om een passagier op te halen. Daarbij werd de lijnbus hard van achteren geramd.

Volgens omstanders sloeg de betrokken PL-chauffeur na de aanrijding op de vlucht. Hij liet vervolgens een collega ter plaatse komen om zich voor te doen als de bestuurder ten tijde van de botsing.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er werd ook een ambulance opgeroepen, maar er hoefden geen slachtoffers te worden afgevoerd.

Alle vijf gewonden zijn op eigen gelegenheid voor medische behandeling gegaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Hoge snelheid en roekeloos rijgedrag van PL-buschauffeurs blijven zorgen baren. Het incident van vrijdagochtend is opnieuw een geval waarbij een of meerdere slachtoffers zijn gevallen.