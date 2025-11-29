President Simons overlegt met traditioneel gezag over staatsbezoek en grondenrechten

Op het Kabinet van de President heeft vrijdag 28 november een uitgebreide ontmoeting plaatsgevonden tussen president Jennifer Simons en vertegenwoordigers van het Traditioneel Gezag van de Inheemse en Tribale Volken. Het overleg stond in het teken van twee gevoelige dossiers: de voorbereiding op het aanstaande staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar en de voortdurende discussie over grondenrechten en decentralisatie in het binnenland.

Volgens presidentieel adviseur voor grondenrechten en decentralisatie, Edgar Dikan, waren vrijwel alle traditionele gezagsdragers aanwezig. Alle zes tribale stammen waren vertegenwoordigd. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) ontbrak weliswaar, maar uit Zuid-Suriname waren er wél traditionele leiders bij het overleg. Daarmee kreeg de president rechtstreeks input uit een brede groep gemeenschappen.

Centraal tijdens de bijeenkomst stond de voorbereiding op het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Suriname. Tijdens dat staatsbezoek is een aparte ontmoeting gepland tussen de koning en de traditionele leiders. De president wilde, zo geeft Dikan aan, deze ontmoeting niet aan het toeval overlaten en heeft daarom vooraf met het Traditioneel Gezag afgestemd welke thema’s, accenten en verwachtingen richting het Nederlandse staatshoofd op tafel komen.

Naast de directe voorbereiding op het koninklijke bezoek gebruikte de president de gelegenheid om haar team van presidentiële adviseurs formeel te introduceren bij de aanwezige gezagsdragers. Dit team ondersteunt haar onder meer bij het uitzetten en uitwerken van beleid rond grondenrechten en decentralisatie, twee onderwerpen die al jaren bron zijn van discussie en hoge verwachtingen in het binnenland.

Hoewel grondenrechten en decentralisatie nadrukkelijk zijn besproken, zijn er tijdens deze specifieke bijeenkomst geen nieuwe inhoudelijke besluiten genomen, benadrukt Dikan. De focus lag vooral op de korte termijn: het ordelijk en inhoudelijk goed voorbereiden van de ontmoeting met de koning, die binnen enkele dagen in Suriname wordt verwacht. Afgesproken is wel dat er op korte termijn vervolgoverleg komt waarin die dossiers wél diepgaander worden behandeld.

In het vervolgtraject wil de regering samen met de traditionele leiders verder invulling geven aan de lijnen die president Simons eerder heeft uitgezet rond grondenrechten en de bestuurlijke inrichting van het binnenland. Volgens Dikan is dat cruciaal, omdat de Inheemse en Tribale gemeenschappen intensief te maken hebben met districtscommissarissen en de bestuursdienst. Beleidskeuzes op het gebied van grondbeschikking en lokaal bestuur raken deze gebieden direct.

Door de traditionele gezagsdragers nauw te betrekken, hoopt de regering dat het beleid breder gedragen wordt en dat er meer gevoel van eigenaarschap ontstaat binnen de gemeenschappen. Dat moet de kans vergroten dat afspraken over grondrechten en decentralisatie niet alleen op papier blijven staan, maar ook daadwerkelijk in de praktijk worden uitgevoerd.