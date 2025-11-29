Nog twee aanhoudingen in zaak netwerk van voertuigslopers

Het politieonderzoek naar een reeks autodiefstallen in Suriname krijgt steeds grotere omvang. Nadat eerder al twee verdachten waren aangehouden, heeft de politie vrijdagavond opnieuw twee verdachten in deze zaak aangehouden.

Het gaat om de 28-jarige Paules R. en de 35-jarige Xavier K., die door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in samenwerking met de speciale eenheid SIGMA zijn aangehouden op hun woonadres.

De zaak kwam aan het rollen op maandag 10 november, toen een witte Toyota Vitz werd gestolen aan de Prins Hendrikstraat. Het voertuig behoorde toe aan een politieambtenaar, die het kort daarvoor had geparkeerd. Na de diefstal werd direct een landelijk opsporingsbericht uitgegeven en schakelde de politie meerdere eenheden in.

Een dag later leidde speurwerk van de ASD tot een bijzondere ontdekking. Op een terrein aan de Frederikshoopweg werd de gestolen Vitz volledig gestript aangetroffen. Maar dat bleek slechts het begin.

Op het terrein troffen agenten een geïmproviseerd ‘autokerkhof’ aan, waar meerdere voertuigen, sommige onherkenbaar gesloopt, verspreid stonden tussen een wirwar van bumpers, motorblokken, deuren, dashboards en losse carrosseriedelen.

In totaal werden meer dan vijf vermoedelijk gestolen voertuigen ontdekt. De politie vermoedt dat het gaat om een georganiseerd netwerk waarbij auto’s systematisch worden gedemonteerd en onderdelen worden doorverkocht.

Ruim twee weken geleden werden al twee verdachten aangehouden. Met de aanhouding van Paules en Xavier staat het totaal nu op vier verdachten in deze zaak. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties zullen volgen.