Monorath stoort zich aan kwaadsprekers: “Nieuw politie-uniform heeft 100% gelijkenissen met heel wat andere landen”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie vindt het jammer dat kwaadsprekers het nieuwe politie-uniform van Suriname vergelijken met het politie-uniform van Nederland. “Het is een uniform dat voldoet aan internationale standaarden. Dus u gaat 100% gelijkenissen zien met heel wat andere landen.

Ik vind het jammer dat kwaadsprekers het vergelijken met die van Nederland. Het lijkt op die van Nederland, Amerika en Spanje. Maar bepaalde kwaadsprekers kiezen ervoor om het specifiek te noemen naar Nederland. Belangrijk is dat het een tactisch uniform is dat voldoet aan internationale standaarden”, zei de bewindsman vrijdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

De nieuwe uniformen hebben het ministerie 750.000 US dollar gekost en zijn reeds betaald. Binnen ongeveer twee maanden wordt verwacht dat al de uniformen vanuit China binnen zijn voor alle manschappen.

Volgens de minister is er ook enorm kritiek geweest toen het huidige uniform van de politie 30 jaar geleden is geïntroduceerd. Het nieuwe uniform is een combinatie van inzichten van alle personen binnen de korpsen. “Het is een multidisciplinaire aanpak geweest om te komen tot zo een uniform. Het is een werktenue. Het grijze uniform blijft bestaan en dat wordt thans het kantoor- of uitgaanstenue.

Het nieuwe uniform is tactisch en dat betekent dat je beter kan bewegen, sneller kan rennen, en dat het ruimte heeft om je bodycam en attributen op te zetten. Het is ook twee à drie maal goedkoper dan het huidige politie-uniform. Het zorgt ook voor het nieuwe imago van de politie”, aldus de minister.

Volgens Monorath vertegenwoordigen de strepen op het nieuwe uniform de vlag van Suriname. Daarin is het logo van het Korps Politie Suriname (KPS) verwerkt. “Het is een unieke verwerking van garen die dupliceren moeilijk maakt, omdat de garens verweven zijn in het uniform. Er is gekozen voor twee modellen, namelijk zichtbaar en minder zichtbaar. Zichtbaar is gewoon voor de basispolitie op straat wanneer zij gaat patrouilleren.

Ik heb kwaadsprekers ook horen zeggen dat als je de politie op een mijl ziet, dan fufuruman kan bigin long gwe. I’m long gwe ja! Niemand houdt van criminaliteit. En de burger en de politie zijn samen verantwoordelijk ervoor dat we de criminaliteit op die manier indammen. Bij de speciale diensten gaan ze hetzelfde logo hebben, maar dan weer in een wat donkerdere kleur, zodat het minder opvallend is wanneer je speciale operaties moet gaan doen en mensen moet gaan oppakken. Bijvoorbeeld de RBT-eenheden en zo”, aldus Monorath.

Lees ook:

Korps Politie Suriname geeft toelichting op nieuw uniformbeleid

Het Korps Politie Suriname (KPS) dankt allen voor de geleverde feedback op het nieuwe politie-uniform dat op dinsdag 25 november 2025 werd gepresenteerd.

Wij delen de samenleving met genoegen mee dat dit tenue geen vervanging vormt van het bestaande uniform. Het grijze uniform blijft gehandhaafd voor kantoorwerkzaamheden en als uitgangstenue.

De nieuw geïntroduceerde set betreft een tactische en functionele aanvulling, bedoeld voor specifieke operationele situaties waarin niet alleen uniformiteit, maar ook zichtbaarheid en taakgerichtheid van belang zijn. De invoering is gebaseerd op praktische overwegingen vanuit de uitvoering en volgt internationale veiligheidsrichtlijnen die zijn aangepast aan de lokale context.

Hoewel de kritiek vanuit de samenleving wordt gewaardeerd, blijft het uitgangspunt onveranderd: een uniformbeleid dat de veiligheid van onze leden verhoogt en de kwaliteit van het optreden versterkt.