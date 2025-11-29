Moeder en minderjarige kinderen overvallen in woning

Drie criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval te Sunny Point gepleegd. De slachtoffers waren in een woning aan de Chandipersadweg in Suriname.

Op het moment van de overval was een 29-jarige moeder samen met haar drie minderjarige kinderen thuis. Haar partner, die in het binnenland werkt, was afwezig.

De daders trapten de achterdeur in en overrompelden de slachtoffers in hun slaapkamer. Volgens het slachtoffer N.K. waren twee van de rovers gewapend met vuistvuurwapens en één met een mes.

Onder bedreiging maakten ze 6.000 Surinaamse dollars, gouden sieraden en een mobiele telefoon buit. Na de daad verlieten de rovers de plaats te voet.

De moeder zocht daarna hulp bij de buren, die de politie inschakelden. De politie van Santodorp kwam ter plaatse voor onderzoek.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.