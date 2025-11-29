Juanito Eijk weerlegt beschuldigingen rond verdwenen SRD 12 miljoen legesgelden CBB

Juanito Eijk, voormalig onderdirecteur Algemene Dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft vandaag gereageerd op berichten waarin zijn naam wordt gelinkt aan de vermeende verdwijning van SRD 12 miljoen aan legesgelden van het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Suriname (CBB).

“Laat me dit helder stellen: óf degenen die dit hebben gelekt kunnen niet rekenen, óf ze hebben een duidelijke opdracht om mij – en de partij waartoe ik behoor – politiek te schaden,” zegt de gewezen onderdirecteur.

Eijk noemt de beschuldigingen “niet logisch en onjuist” en benadrukt dat het bedrag simpelweg niet kan verdwijnen zonder dat het opvalt. “Om SRD 12 miljoen aan leges te laten verdwijnen, zou het CBB jaarlijks ruim 2,4 miljoen uitreksels of 40.000 paspoorten moeten verwerken. Dat betekent meer dan 6.500 uitreksels of ruim 110 paspoorten per dag. Wie CBB kent, weet dat dit feitelijk onmogelijk is,” legt hij uit.

Hij wijst ook op het feit dat niet alle leges terugvloeien naar het ministerie; een deel blijft bij de Centrale Bank. Volgens Eijk is het cijfer van SRD 12 miljoen zelfs bij volledige capaciteit onhaalbaar. “In mijn ruim vier jaar als onderdirecteur bij BIZA heb ik naar eigen inschatting veel minder dan 10 miljoen SRD besteed aan renovaties en aanschaffingen voor CBB/BvB’s. Dus hoe zou 12 miljoen kunnen verdwijnen?”

Eijk concludeert dat het verhaal “niet mathematisch, niet procedureel en totaal niet logisch” is. “Wie met modder wil smijten, moet tenminste de moeite nemen om de feiten te controleren,” benadrukt hij.