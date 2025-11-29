De Haan: ‘Men heeft er in Suriname behoefte aan om zondebokken te vinden voor het eigen falen’

Paul de Haan, de naar Nederland gevluchte oud-directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft vandaag van zich laten horen naar aanleiding van het bericht dat hij volgende week voor de rechter in Suriname moet verschijnen op verdenking van corruptie en oplichting.

Via zijn advocaat liet hij aan het Algemeen Dagblad weten dat een onafhankelijk onderzoek gedaan door registeraccountant Ron Wijnstekers, naar vermeende onrechtmatige betalingen aan externen, hem in 2022 al zuiverde van blaam.

Wijnstekers vond geen bewijs voor malversaties en oordeelde zelfs over het verrichte werk van De Haan en zijn collega’s: ‘Petje af’, schrijft de krant vandaag.

Volgens De Haan zijn er geen strafbare feiten en was hij dankzij het onderzoek door de registeraccountant reeds van alle blaam gezuiverd. Nadien zijn ook in Nederland nog getuigen gehoord die hebben bevestigd dat de toenmalige leiding op integere wijze hun werk heeft gedaan.

“Maar helaas is in Suriname alles politiek en heeft men er kennelijk nog steeds behoefte aan om zondebokken te vinden voor het eigen falen” zegt De Haan die volgens eigen zeggen in een politiek wespennest belandde.

Het is een ernstige misstap van de Surinaamse overheid, die direct moet eindigen liet zijn advocaat aan het AD weten. De raadsman heeft zijn hoop gevestigd op het bezoek van het koninklijk paar aan Suriname komende dagen: hij hoopt dat de Nederlandse minister van justitie bij zijn Surinaamse ambtgenoot aandacht vraagt voor het proces.