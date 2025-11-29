Currie: “Houd het schoon! Neem het vuil mee naar huis en deponeer het daar”

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) keurt het af dat de binnenstad van Paramaribo, waaronder vooral de Waterkant, na de feestactiviteiten van 50 jaar Srefidensi afgelopen dinsdag vervuild is achtergelaten.

Hij stelt dat het schoonhouden van de stad niet alleen een taak is van de overheid, maar ook van burgers. Door afval op de juiste wijze te deponeren of zelf mee te nemen, kunnen feestvierders al een belangrijke bijdrage leveren.

“Ik heb gekeken op de dag van de onafhankelijkheid en het was stampvol met mensen. Het enige wat me niet plezierig maakte is dat er overal vuil op de grond lag. En dat is precies wat ik bedoel. Dat we niet alles moeten overlaten, want mensen moeten het dan komen schoonmaken. Maar we kunnen ook een beroep doen op de samenleving…houd het schoon! Neem het mee naar huis en deponeer het daar”, zei de bewindsman vrijdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Vorige week is het tweede deel van de gerenoveerde Waterkant voor het publiek geopend. Bij de opening werd door TCT-minister Raymond Landveld aangegeven dat er middelen zijn vrijgemaakt voor een bewustwordingscampagne om de Waterkant schoon en intact te houden.

De herinrichting maakt deel uit van het door de IDB gefinancierde Paramaribo Urban Rehabilitation Project (PURP). Volgens Currie komt er een vervolgfase voor PURP in januari waarbij er weer een aantal gebouwen worden geïdentificeerd die gerestaureerd zullen worden.

Eén daarvan is het gebouw van het MINOWC aan de Heerenstraat. Hierdoor is het ministerie druk bezig om alternatieve plekken te zoeken voor het personeel. Ook de toren van het ministerie van Financiën & Planning aan de Waterkant komt aan de beurt.