BiZa geconfronteerd met telefoonrekening van 244 miljoen SRD; minister Bee geschrokken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname (BiZa) is volgens minister Marinus Bee met een heel hoge achterstallige telefoonrekening van 244 miljoen SRD geconfronteerd.

“Op dit moment zijn we er nog niet uit. Toen ik het ook zag, ben ik heel erg geschrokken dat ik de telefoon heb gepakt en de vicepresident heb gebeld. Want dit moeten we oplossen. We hebben een achterstand lopen bij Telesur van 244 miljoen SRD. Dat is de achterstand die in de afgelopen jaren is opgebouwd”, zei de bewindsman vrijdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Het probleem volgens hem is dat BiZa administratief ook gaat over de kabinetten van de president en vicepresident. Volgens Bee zijn er 311 rekeningnummers die als abonnement dienen, maar het probleem is dat deze nummers niet op naam staan geregistreerd. Hierdoor moet BiZa elke maand voor 311 nummers betalen, terwijl het niet duidelijk is door wie deze nummers worden beheerd.

“Er is ook geen limiet. Dus iemand zou gewoon voor honderdduizend of tweehonderdduizend kunnen bellen. Ook de verschillende kabinetten weten nog niet wie de mensen zijn. We gaan heel spoedig zitten met Telesur om de zaak te evalueren, want voor oktober alleen moeten we 8,9 miljoen SRD betalen.

De begroting van BiZa heeft 1,5 miljard en we betalen ongeveer 10 miljoen SRD maandelijks aan telefoonkosten, dan is dat per jaar 120 miljoen SRD. Dan heeft het ministerie niets meer over. Dus we gaan een herregistratie doen, de nummers koppelen aan functies en met Telesur afstemmen dat het gekoppeld moet worden aan een bepaald bedrag. We gaan ook kijken of de persoon aanspraak maakt op een nummer”, aldus Bee.