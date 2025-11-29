13-jarige jongen aangehouden na mishandeling en bedreigen met dolkmes

De politie in Suriname heeft vrijdag een 13-jarige jongen aangehouden wegens mishandeling, bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht, belaging en huiselijk geweld.

De 60-jarige grootmoeder van de verdachte deed aangifte tegen hem. Volgens de aangeefster heeft ze sinds het overlijden van haar dochter de zorg over haar kleinkinderen, waaronder Don-Chamairo (13). Ze verklaarde dat hij al jarenlang gedragsproblemen vertoonde en dat eerdere psychologische begeleiding geen verbetering heeft gebracht.

Zijn jongere broertje en zusjes zouden regelmatig door hem worden uitgescholden en bedreigd.

Vrijdag liep een ruzie tussen Don-Chamairo en zijn broertje opnieuw uit de hand. De jongere broer had de verdachte herhaaldelijk gevraagd zijn voeten uit de weg te halen. Daarop zou Don-Chamairo boos zijn geworden en hem meerdere trappen tegen zijn schouder en nek hebben gegeven.

Later die morgen ontstond er een confrontatie tussen Don-Chamairo en zijn jongere zus, nadat zij twee tandenborstels uit de slaapkamer wilde halen. Don-Chamairo zou haar hebben weggestuurd.

Toen het meisje aangaf dat de kamer ook van haar was, zou hij een mes hebben gepakt en hebben gezegd: “Praat niet. Je zal zien wat ik met je ga doen.” Bij het weglopen schreeuwde hij haar achterna: “Ik ga je doodsteken.”

Ook de grootmoeder verklaarde al meerdere malen door hem te zijn bedreigd.

De oudste broer (22) werd door zijn grootmoeder op de hoogte gebracht en ging direct naar haar woning. Toen hij Don-Chamairo later op straat tegenkwam, confronteerde hij hem met de bedreigingen en vroeg naar het mes. Het betrof een dolkmes, dat vervolgens door Don-Chamairo aan zijn broer werd afgegeven. Het wapen is door de Surinaamse politie in beslag genomen.

De verdachte verklaarde tijdens zijn aanhouding: “Ik heb inderdaad mijn broertje geschopt, omdat hij mijn voet heeft geslagen tegen het bed. Ik had wel een mes in mijn hand, maar ik heb mijn zusje niet bedreigd. Ook mijn oma niet.”

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 13-jarige in verzekering gesteld. Hij is overgedragen aan Jeugdzaken.