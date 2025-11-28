Woning brandweerman in Nickerie door brand verwoest

Een hoogbouwwoning van een brandweerman aan de G.G. Maynardstraat in het westen van Suriname is vrijdagochtend door brand verwoest.

Gewestelijk commandant van het Korps Brandweer Suriname, Steven Sibelo, bevestigt dat het gaat om de woning van zijn collega, brandweerofficier E.K.

De bewoner was ten tijde van de brand thuis. Een alerte voorbijganger waarschuwde hem dat zijn huis in brand stond. Toen de brandweer van Nieuw-Nickerie ter plaatse arriveerde, stond de woning al volledig in lichterlaaie.

Het huis en de volledige inboedel zijn in de vlammenzee verloren gegaan. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volgens Sibelo was de woning van de brandweerofficier niet tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.