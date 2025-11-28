Werkgever treft overleden werknemer aan in woning Koesoewestraat

In een woning aan de Koesoewestraat in Suirname is donderdagavond het ontzielde lichaam van de 58-jarige Hendrik K. aangetroffen. Het lichaam verkeerde al in staat van vergevorderde ontbinding.

De ontdekking werd gedaan door zijn werkgever, die poolshoogte was komen nemen nadat Hendrik meerdere dagen niet op het werk was verschenen.

Bij aankomst rook de werkgever een sterke, penetrante geur afkomstig uit de woning. Toen hij via de shutters naar binnen keek, zag hij het opgezwollen lichaam van zijn werknemer liggen. Hij schakelde meteen de politie in.

Agenten en een arts kwamen ter plaatse. De arts stelde het overlijden vast en constateerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam officieel vrijgegeven en afgestaan aan de nabestaanden.