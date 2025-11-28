HomeOnderwerpenJustitie en politieWerkgever treft overleden werknemer aan in woning Koesoewestraat
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Werkgever treft overleden werknemer aan in woning Koesoewestraat

-

0
brandende kaars RIP

Owru Yari Party

In een woning aan de Koesoewestraat in Suirname is donderdagavond het ontzielde lichaam van de 58-jarige Hendrik K. aangetroffen. Het lichaam verkeerde al in staat van vergevorderde ontbinding.

De ontdekking werd gedaan door zijn werkgever, die poolshoogte was komen nemen nadat Hendrik meerdere dagen niet op het werk was verschenen.

Bij aankomst rook de werkgever een sterke, penetrante geur afkomstig uit de woning. Toen hij via de shutters naar binnen keek, zag hij het opgezwollen lichaam van zijn werknemer liggen. Hij schakelde meteen de politie in.

Agenten en een arts kwamen ter plaatse. De arts stelde het overlijden vast en constateerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam officieel vrijgegeven en afgestaan aan de nabestaanden.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Recidivist (32) aangehouden voor reeks inbraken in Marienburg
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen