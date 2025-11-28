HomeOnderwerpenJustitie en politie'Verkoper' schiet tv-koper in been en vlucht met geld en toestel
'Verkoper' schiet tv-koper in been en vlucht met geld en toestel

Een man die donderdagmiddag interesse toonde in de aankoop van een televisie aan de Van Leentsteweg in Suriname, is daarbij door de ‘verkoper’ neergeschoten. Het slachtoffer liep een schotwond op aan zijn linker dijbeen.

Volgens zijn verklaring had de verdachte hem benaderd met het verhaal dat hij een televisie te koop had. De man ging akkoord en reed vervolgens samen met de verdachte, op diens scooter, in de richting van de Patrickweg om geld te halen voor de betaling.

Onderweg stopte het slachtoffer aan de Van Leentsteweg om te urineren. Op dat moment trok de verdachte een vuistvuurwapen en schoot hem in het been. Daarna ging hij er vandoor met 3.000 Surinaamse dollars en de televisie die hij eerder aan het slachtoffer had verkocht.

De politie van Rijsdijk is bezig met de opsporing van de verdachte

