Schaakbond organiseert instuif in Nickerie, Saramacca en Commewijne

schaken

De Surinaamse Schaakbond (SSB) voert in november en december het District Chess Development Project uit in de districten Nickerie, Saramacca en Commewijne.

In deze periode organiseert de bond instuiven om de belangstelling voor de sport in de verschillende regio’s in kaart te brengen, zegt SBB-voorzitter Marlon Kaslan aan Waterkant.Net.

Het doel van het project is het uitvoeren van een quickscan naar het aantal geïnteresseerden in de schaaksport binnen de districten.

Tijdens de bezoeken zal de SSB de sport actief promoten met korte kennismakingslessen, simultaanwedstrijden met topschakers uit Paramaribo en de registratie van geïnteresseerden.

Op basis van de belangstelling zal de Schaakbond vanaf volgend jaar schaakcentra opzetten in de betrokken districten, of waar nodig onderzoeken of online schaaklessen kunnen worden aangeboden.

Data en locaties van de schaakinstuiven:

  • Nickerie: zaterdag 29 november
    Locatie: Volksplein, Nieuw-Nickerie
    Tijd: 10.00–15.00 uur
  • Saramacca: zondag 30 november
    Locatie: Zaal bij de districtscommissaris, Groningen
    Tijd: 10.00–16.00 uur
  • Commewijne: zaterdag 20 december
    Locatie: Tamanredjo Sport Bond, Tamanredjo
    Tijd: 10.00–16.00 uur

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van wereldschaakorganisatie FIDE, onder de officiële naam District Chess Development Project in Suriname.

De SSB roept jongeren, ouders, scholieren, schakers en alle andere belangstellenden uit de drie districten op om zich massaal te registreren en deel te nemen. Schaken is niet alleen een denksport, maar ook een waardevolle intellectuele training: “Chess is the gymnasium of the mind.”

