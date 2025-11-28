Recidivist (32) aangehouden voor reeks inbraken in Marienburg

De politie van Marienburg heeft een 32-jarige recidivist aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf inbraken en diefstallen in het ressort.

De man, die nog maar kort geleden in vrijheid was gesteld voor soortgelijke strafbare feiten, heeft volgens de politie inmiddels het merendeel van de feiten bekend.

Bij het onderzoek is ook een heler aangehouden, bij wie een deel van de gestolen goederen werd aangetroffen. Na teruggave van deze goederen is de heler in vrijheid gesteld. De hoofdverdachte is, na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname, in verzekering gesteld.

De buit van de inbraken bestond onder meer uit grote geldbedragen, twee dure zangvogels, een gascilinder en een mobiele telefoon. De zangvogels en de telefoon zijn door de politie achterhaald en teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Alleen de gascilinder is tot nu toe nog niet teruggevonden.

De verdachte werd donderdagavond aangehouden en is vrijdag officieel in verzekering gesteld. De Surinaamse politie zet het onderzoek in de verschillende zaken voort.