Ramadhin vindt heropening spoedhuisartsenposten niet nodig: “Er komen bijna geen personen”

Volgens oud-minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, is de vraag naar spoedhuisartsenzorg in Suriname heel erg klein. “Er komen bijna geen personen. Hooguit één of twee personen na 10.00 uur ’s avonds. Dat is onze trial geweest na een aantal maanden. Dus het is dan voordeliger om die resources niet te gaan uitputten”, zei Ramadhin in het programma ABC Actueel.

Vorige week heeft de huidige regering de NV Medhulp Huisartsenspoedpost aan de Fred Derbystraat heropend om de zorg dichter bij de burger te brengen en de druk op de Spoedeisende Hulp (SEH) te verlagen. De kliniek is 1×24 uur per dag open. Zulke spoedhuisartsenposten bestonden al in de periode van de regering Bouterse-Adhin, maar werden in de periode van de regering Santokhi-Brunswijk afgeschaft.

Ramadhin stelt dat het beter is om bij de Spoedeisende Hulp (SEH) een goed functionerende huisartsenpraktijk op te zetten, iets dat volgens hem al in place is.

“Dus de noodzaak voor een spoedhuisartsenpost is iets dat we ook moeten gaan bekijken. Waarom zoiets? Met welke haast en met welke spoed worden zaken gerealiseerd en waarom?”, aldus de politicus.

Bij de heropening zei president Jennifer Simons dat toen de klinieken gewoon werden gesloten, de samenleving zelf heeft gezien dat de SEH onder druk is komen te staan. De regering wil hiermee nu dus weer terug naar een situatie waarin mensen die ’s avonds of in de middag ziek worden, naar een huisartsenpost kunnen gaan, zodat ze niet onnodig naar de SEH hoeven.

De zorg bij de huisartsenspoedpost is kosteloos voor mensen die via het Staatsziekenfonds (SZF) verzekerd zijn. Particuliere verzekerden en overige particulieren blijven welkom, maar zullen wel moeten betalen.