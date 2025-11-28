Parachutist zoekt kwijtgeraakte camera na verkeerde landing op Onafhankelijkheidsplein

Een parachutist is tijdens de viering van 50 jaar Srefidensi op dinsdag 25 november verkeerd geland op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname.

De man werd per ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Volgens de organisatie is hij inmiddels aan de beterende hand. Beelden van het incident gingen na het gebeuren meteen viraal op sociale media.

Bij de verkeerde landing is de camera van de parachutist losgeschoten en sindsdien spoorloos. Tot nu toe is alleen de kabel van het toestel teruggevonden.

De organisatie doet daarom een dringende oproep aan iedereen die de camera mogelijk heeft gevonden om deze eerlijk terug te bezorgen. Op het apparaat staan waardevolle beelden die voor het team een grote emotionele betekenis hebben.