HomeNieuws uit SurinameParachutist zoekt kwijtgeraakte camera na verkeerde landing op Onafhankelijkheidsplein
Nieuws uit SurinameSrefidensiUitgelicht

Parachutist zoekt kwijtgeraakte camera na verkeerde landing op Onafhankelijkheidsplein

-

0
Parachutist verkeerd geland tijdens 50 jaar Srefidensi

Owru Yari Party

Een parachutist is tijdens de viering van 50 jaar Srefidensi op dinsdag 25 november verkeerd geland op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname.

De man werd per ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Volgens de organisatie is hij inmiddels aan de beterende hand. Beelden van het incident gingen na het gebeuren meteen viraal op sociale media.

Bij de verkeerde landing is de camera van de parachutist losgeschoten en sindsdien spoorloos. Tot nu toe is alleen de kabel van het toestel teruggevonden.

De organisatie doet daarom een dringende oproep aan iedereen die de camera mogelijk heeft gevonden om deze eerlijk terug te bezorgen. Op het apparaat staan waardevolle beelden die voor het team een grote emotionele betekenis hebben.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Kwartfinale Copa Bolivia eindigt in totale chaos, arbiter deelt 17 rode kaarten uit
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen