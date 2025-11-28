Panka: “Suriname is ready voor staatsbezoek koning Willem-Alexander”

In Den Haag is een paar dagen voor aanvang van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander de nieuwe Surinaamse ambassadeur geïnstalleerd. Oud-DNA-fractieleider Ricardo Panka (NDP) ging woensdag hij de monarch langs om zijn geloofsbrieven aan te bieden. ’s Avonds was er een receptie op de residentie, waar hij sprak met Kemal Rijken voor Waterkant.Net.

Aan de vooravond van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Suriname is in Nederland de nieuwe ambassadeur van het land geïnstalleerd. Ricardo Panka is voor velen geen onbekende in de Surinaamse politiek en diplomatie, waar hij verschillende posten bekleedde. Op woensdag kwamen er twee koetsen bij de ambassade voorgereden om hem op te halen richting Paleis Noordeinde, voor het aanbieden van de zogenoemde geloofsbrieven.

Eenmaal aangekomen inspecteerde Panka de erewacht, waarna hij naar binnen liep en het gastenboek van de koning tekende. Op het kantoor van Willem-Alexander bood hij de terugroepbrief van zijn voorganger Rajendre Khargi, en zijn eigen aankondiging aan. ‘Ik was eerst zenuwachtig, maar op een gegeven moment nodigde de koning mij uit om plaats te nemen en we kwamen in een mooi gesprek terecht.’ De koning liet weten verheugd te zijn dat hij op staatsbezoek gaat naar Suriname.

In de voormalige kolonie zelf waren de feesten rond vijftig haar srefidensi toen net voorbij. Het land maakt zich nu op voor het staatsbezoek van komende week. De aanloop daar naartoe was niet altijd eenvoudig en duurde meer dan vier jaar, maar na 48 jaar is het dan eindelijk zover – lees hier een reconstructie van de aanloop. De koning zal vooral in en rond Paramaribo zijn, waar hij onder andere de DNA zal toespreken, projecten en bedrijven zal bezoeken en Frederiksdorp zal aandoen.

Het programma zit vol en zal moeten slagen. Iedereen wil dat ook. Toch staat er ‘spanning’ op, zoals dat heet. Als de koning bijvoorbeeld iets zegt dat de Surinamers erg welgevallig is, dan kan hij daar in Nederland kritiek op krijgen en andersom. Tegelijkertijd is er de logistieke uitdaging, met name het bezoek aan Frederiksdorp, waarvoor het hele gevolg in boten de oversteek moet maken over de Suriname rivier en Commewijne rivier. Ook kan de hitte de Nederlandse delegatie parten spelen.

Panka zal er volgende week zelf bij zijn. ‘Nederland en Suriname zijn vrienden en geen vijanden van elkaar,’ benadrukt hij. ‘Op basis van de onafhankelijkheid, die we in 1975 hebben gekregen, is er een andere band ontstaan. Niet een band van baas-knecht, maar een van gelijkwaardigheid. De president is er in haar speech van dinsdag in de bijzondere DNA-vergadering heel duidelijk over geweest.’

Panka heeft de opdracht om de band tussen beide landen uit te diepen. ‘Dat betekent dat we die verder gaan verstevigen, met wederzijds respect naar elkaar. We gaan dat met open vizier doen op politiek en diplomatiek niveau, maar het is meer dan dat.’ Ongeveer een derde van de Surinamers ter wereld woont in Nederland. ‘Er zijn onderbuikgevoelens, maar we zijn ook familie en de Nederlanders zijn onze vrienden. Ik zie het als mijn taak om die band verder uit te gaan zetten.’

Terug naar het staatsbezoek. In Suriname heeft Panka in de organiserende commissies meegelopen en met eigen ogen gezien hoeveel werk er is verricht. ‘Het is een taai programma wat is uitgezet, maar wat belangrijk is, is dat we overeenkomsten kunnen gaan tekenen.’ Om welke overeenkomsten het gaat, kan de nieuwe ambassadeur nog niets zeggen. ‘Dat is op het niveau van de koning en de president. Mevrouw Geerlings-Simons zal het hele programma meemaken en erbij zijn.’

Eén ding is volgens Panka zeker: Suriname is ready voor dit historische en bijzondere staatsbezoek.