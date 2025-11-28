Ministerie wil gepensioneerde verpleegkundigen terug in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname doet een dringende oproep aan gepensioneerde verpleegkundigen en verpleegkundigen die momenteel zonder werk thuis zitten om terug te keren in de zorg. Met deze oproep wil het ministerie extra capaciteit aantrekken én gebruikmaken van de ervaring en deskundigheid van oud-zorgprofessionals.

Gepensioneerde verpleegkundigen krijgen de mogelijkheid om opnieuw actief te worden binnen de sector, waarbij hun rol vooral gericht kan zijn op ondersteuning, begeleiding en het overdragen van kennis aan jongere collega’s. Het ministerie benadrukt dat hun jarenlange praktijkervaring van grote waarde is voor de verdere professionalisering van de zorg.

Ook verpleegkundigen die om wat voor reden dan ook thuis zitten zonder baan, worden nadrukkelijk uitgenodigd zich te melden. Het gaat om professionals met een MBO- of HBO-achtergrond in de verpleging, die ervaring hebben in de zorgsector en gemotiveerd zijn om (opnieuw) een bijdrage te leveren aan de gezondheidzorg in Suriname.

Volgens het ministerie kunnen geïnteresseerden rekenen op flexibele inzetmogelijkheden en een dynamische werkomgeving, waar ruimte is om zowel expertise te delen als nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De inzet van deze groep moet bijdragen aan het verlichten van de druk op de bestaande zorgteams en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Registratie is mogelijk van 1 tot en met 5 december 2025. Aanmelden kan persoonlijk bij de afdeling Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV). Daarnaast is er een speciaal e-mailadres beschikbaar voor registratie en vragen: secretariaatvogezivv@gmail.com.