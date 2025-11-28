Mamai Misiedjan viert 100ste verjaardag

Mamai Misiedjan heeft op woensdag 26 november haar 100ste verjaardag gevierd op haar woonadres aan de Schietbordstraat nummer 31 in Suriname.

De jubilaris vierde deze bijzondere mijlpaal in het bijzijn van familie en vrienden.

Misiedjan werd op 26 november 1925 geboren in het district Marowijne en verkeert, ondanks haar hoge leeftijd, nog in redelijk goede gezondheid.

Districtscommissaris Wennys Vijfhoven bracht namens de president haar felicitaties over aan de eeuweling.

De burgermoeder overhandigde de traditionele enveloppe en een bloemstuk aan de 100-jarige als blijk van waardering.