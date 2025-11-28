Kwartfinale Copa Bolivia eindigt in totale chaos, arbiter deelt 17 rode kaarten uit

In de kwartfinale van de Copa Bolivia tussen Blooming en Real Oruro is het duel geëindigd in totale chaos. Op dinsdag 25 november eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel, wat voldoende was voor Blooming om door te gaan naar de halve finales, omdat de ploeg de eerdere ontmoeting met 2-1 had gewonnen. Het resultaat werd echter volledig overschaduwd door een massale vechtpartij na het laatste fluitsignaal.

Na afloop van de wedstrijd ontstond er een chaotische situatie op het veld. Spelers en staf van beide clubs raakten met elkaar in conflict, waarbij rake klappen vielen en zelfs een vliegende trap werd gezien.

In totaal deelde de scheidsrechter na het laatste fluitsignaal 17 rode kaarten uit. Zeven kaarten gingen naar spelers van Blooming en vier naar spelers van Oruro. Ook enkele stafleden van beide teams kregen een rode kaart.

Bij Blooming werden Gabriel Valverde, Richet Gomez, Roberto Melgar, Franco Posse, Cesar Romero en Luis Suarez geschorst wegens gewelddadig gedrag. Zij zullen de rest van het toernooi moeten missen.

Bij Oruro kreeg Julio Vila, die naar verluidt een van de spelers was die de vechtpartij begon, samen met zijn teamgenoten Raul Gomez, Yerco Vallejos en Eduardo Alvarez een rode kaart.

Politie en beveiliging moesten ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. Er werd zelfs pepperspray ingezet om de gemoederen te bedaren.

Bij de escalatie liepen meerdere personen verwondingen op. Onder anderen de trainer van Real Oruro werd met schouder- en hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast raakte een functionaris van Blooming gewond; hij liep een gebroken jukbeen op.

De arbiter van dienst, Renán Castillo, heeft zijn wedstrijdverslag inmiddels ingediend bij het Sports Disciplinary Tribunal of Bolivia. Mogelijk worden er aanvullende straffen opgelegd aan spelers en stafleden.