Zwaar eenzijdig ongeval Welgedacht B-weg

De bestuurder van een Toyota Vitz RS heeft donderdagmiddag een elektriciteitsmast met daaraan een transformator kapotgereden aan de Welgedacht B-weg in Suriname.

Het voertuig sloeg na het ongeval over de kop en kwam vervolgens weer op vier wielen in een trens terecht.

Het is nog onduidelijk hoe de automobilist het ongeval voor elkaar heeft gekregen. Hij raakte gewond en werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De zwaar beschadigde wagen werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Op het moment van schrijven zit de buurt in het donker. Technici van de EBS zijn met man en macht ter plaatse bezig de aangerichte schade te herstellen en het gebied weer van elektriciteit te voorzien.

