President Simons ontvangt Ashanti-koning op paleis

Koning Otumfuo Osei Tutu II van het Ashanti-rijk in Ghana heeft woensdag 26 november een officieel bezoek gebracht aan president Jennifer Simons op het presidentieel paleis in Suriname.

Tijdens het onderhoud waren onder meer leden van de Ghanese delegatie aanwezig, evenals minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel & Samenwerking (BIS) en Sergio Akiemboto, Chief of Staff van het Kabinet van de President.

Er is breedvoerig gesproken over uiteenlopende onderwerpen die de relatie tussen Ghana en Suriname raken.

Beide leiders benadrukten het belang van verdere versterking van de historische en culturele banden, evenals het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor samenwerking.