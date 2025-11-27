Politieagenten in Guyana gewaarschuwd voor het negeren van tintregelgeving op hun privéauto’s

De Guyanese minister van Binnenlandse Zaken, Oneidge Walrond, heeft een strenge waarschuwing uitgevaardigd aan alle politiefunctionarissen die met getinte ruiten op hun privéauto’s rijden.

Volgens de minister moeten alle wetsdienaren die tint op hun voertuig hebben die niet voldoet aan de regelgeving en geen geldige vergunning bezitten, deze onmiddellijk verwijderen.

De minister benadrukt dat geen tint opnieuw mag worden aangebracht zonder dat hiervoor officieel een vergunning is aangevraagd en verleend.

Walrond wijst erop dat de wet voor iedereen gelijk is, ook voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving ervan. “Wie de wet moet handhaven, moet deze als eerste naleven,” aldus de bewindsvrouw.

De minister waarschuwt dat het niet naleven van de wettelijke voorschriften voor getinte ruiten zonder uitzondering zal leiden tot disciplinaire maatregelen.

Het probleem van politieagenten die de wettelijke voorschriften voor getinte ruiten niet naleven doet zich ook in Suriname voor. Burgers worden bij overtreding beboet door dezelfde wetsdienaren die de regels op dit gebied overtreden.