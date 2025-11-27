Oud-governor CBvS van Trikt als verdachte opgeroepen in kasreservezaak

Voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, is woensdag 26 november 2025 als verdachte gehoord door de rechter-commissaris. Dat gebeurde in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar het onrechtmatig gebruik van kasreservemiddelen van commerciële banken.

Het onderzoek loopt sinds april 2020, nadat een bank op 13 maart 2020 officieel bij de procureur-generaal had verzocht om een strafrechtelijk onderzoek. Kort daarvoor, op 25 januari 2020, was aan de banken gemeld dat een deel van de door hen bij de Centrale Bank gestalde kasreserve niet kon worden verantwoord.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de oud-governor van onder meer verduistering, oplichting en overtreding van de Surinaamse Anti-corruptiewet. Het gaat daarbij om verdenkingen dat publieke middelen – in dit geval geld dat aan de Centrale Bank was toevertrouwd – onrechtmatig zijn gebruikt of aangewend in strijd met de wet.

Van Trikt geldt in deze zaak als publieke functionaris: de governor van de Centrale Bank wordt door de regering benoemd en valt daarmee onder de regels die gelden voor ambtenaren en andere publieke functionarissen. Volgens het OM is handelen in strijd met deze wettelijke voorschriften strafbaar.

De ex-governor is woensdag daadwerkelijk bij de rechter-commissaris verschenen. Op verzoek van zijn advocaat is het verhoor echter uitgesteld. Het OM laat weten dat het gerechtelijk vooronderzoek wordt voortgezet.