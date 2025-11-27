Op heterdaad betrapte inbreker: “Als ik vrijkom, steek ik je huis in brand”

De 53-jarige Stefano is woensdag door de politie Suriname aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van gekwalificeerde diefstal en bedreiging met brandstichting, nadat hij elektrische bedrading en koperen waterleidingsbuizen uit een woning aan de Industrieweg Zuid zou hebben weggenomen.

De aangever, F.S. (33), kreeg een telefoontje van zijn buurvrouw die breekgeluiden uit zijn woning had gehoord. Hij snelde naar zijn woning en ontdekte dat er bedrading en koperen buizen waren verwijderd. Terwijl de aangever de bovenverdieping controleerde, riep de buurvrouw hem naar beneden omdat de verdachte zich nog in de woning bevond.

Beneden aangekomen zag de eigenaar de verdachte met een tas wegrennen. Hij zette direct de achtervolging in en kreeg daarbij hulp van buurtbewoners. Ter hoogte van de kruising gevormd door de Toekomstweg en Pokopawastraat wisten ze de inbreker aan te houden.

In de tas trof de aangever een hoeveelheid elektrische bedrading aan. Tijdens de aanhouding bedreigde de verdachte de aangever dat, wanneer hij vrij uitkomt, hij de woning in brand zal steken. De aangever vreest dat de verdachte zijn woorden in daden zal omzetten.

Op aanwijzing van omstanders trof de inmiddels gealarmeerde Surinaamse politie de verdachte aan in een menigte. Hij werd aangehouden en overgebracht naar politiebureau Latour, waar hij ter zake gekwalificeerde diefstal en bedreiging met brandstichting werd ingesloten.

Tijdens zijn verhoor bekende Stefano de kabels en koperen buizen te hebben weggenomen omdat hij zonder geld zat. Over de bedreiging verklaarde hij dat hij boos was en geen werkelijke intentie had om de woning in brand te steken.