Juliana Tolud is 100 jaar geworden

Juliana Tolud, woonachtig op Plantage John, heeft op woensdag 26 november haar honderdste verjaardag gevierd in Suriname.

Tolud, beter bekend als Elsje of tante Elsje, werd op 26 november 1925 geboren op Plantage Novar in het district Coronie, als het achtste kind in een gezin van tien. Ze is de langstlevende van het gezin.

Samen met haar inmiddels overleden echtgenoot, Henricus Blijd, kreeg zij elf kinderen: zes dochters en vijf zonen. Van hen zijn één dochter en vier zonen inmiddels overleden. Daarnaast heeft zij 27 kleinkinderen, op wie zij bijzonder trots is.

Tolud stond in de gemeenschap bekend als een zeer behulpzame vrouw. Haar hobby’s waren hengelen en het bakken van diverse soorten koek. Haar geliefde levensmotto luidt: “Saka fasi na a krosi fu yu sking.”

Districtscommissaris van Coronie, Eric Boldewijn, feliciteerde de eeuweling namens het commissariaat en wenste haar kracht en nog vele gezonde jaren toe.

Namens de president ontving Tolud de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk ter gelegenheid van haar bijzondere mijlpaal. Bekijk hier meer foto’s.