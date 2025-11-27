HomeOnderwerpenMaatschappijJuliana Tolud is 100 jaar geworden
MaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Juliana Tolud is 100 jaar geworden

-

0
100 jaar voor Juliana Tolud van Coronie

Owru Yari Party

Juliana Tolud, woonachtig op Plantage John, heeft op woensdag 26 november haar honderdste verjaardag gevierd in Suriname.

Tolud, beter bekend als Elsje of tante Elsje, werd op 26 november 1925 geboren op Plantage Novar in het district Coronie, als het achtste kind in een gezin van tien. Ze is de langstlevende van het gezin.

Samen met haar inmiddels overleden echtgenoot, Henricus Blijd, kreeg zij elf kinderen: zes dochters en vijf zonen. Van hen zijn één dochter en vier zonen inmiddels overleden. Daarnaast heeft zij 27 kleinkinderen, op wie zij bijzonder trots is.

Tolud stond in de gemeenschap bekend als een zeer behulpzame vrouw. Haar hobby’s waren hengelen en het bakken van diverse soorten koek. Haar geliefde levensmotto luidt: “Saka fasi na a krosi fu yu sking.”

Districtscommissaris van Coronie, Eric Boldewijn, feliciteerde de eeuweling namens het commissariaat en wenste haar kracht en nog vele gezonde jaren toe.

Namens de president ontving Tolud de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk ter gelegenheid van haar bijzondere mijlpaal. Bekijk hier meer foto’s.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
President Simons ontvangt Ashanti-koning op paleis
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen