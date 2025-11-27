Honorair consul Hong Kong en Chinese topdiplomaat maken opwachting bij president

President Jennifer Simons heeft woensdag een ontmoeting gehad met Jim Lok, de honorair consul van Suriname in Hong Kong, en Zhang Run, directeur-generaal van de Department of Latin American and Caribbean Affairs van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij het onderhoud dat plaatsvond op het presidentieel paleis waren ook de ministers Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel & Samenwerking (BIS) en Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) alsook Sergio Akiemboto, Chief of Staff van het Kabinet van de President, aanwezig.

Honorair consul Lok toonde zich dankbaar voor de ontmoeting in de historische context van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. Hij benadrukte dat hij met het Surinaamse staatshoofd belangrijke onderwerpen heeft besproken, vooral op het gebied van economie en ontwikkeling. “Ik heb een paar adviezen kunnen geven aan de president en ook voor de toekomst, hoe wij het verder zullen uitwerken”, aldus Lok.

Volgens de functionaris biedt Hong Kong wereldwijde expertise, onder meer in de financiële sector en in de goudhandel. Vorig jaar werd in de Chinese stad de Hong Kong Gold Exchange (HKGX) opgericht; een beurs die faciliteiten en diensten biedt voor de handel in edelmetalen, zoals goud en zilver.

“Wanneer Suriname zover is, kan Hong Kong veel kennis hierover delen. De president heeft momenteel al opdracht gegeven aan de ministers om dit op het gebied van de handel in goud en edelmetalen verder te bespreken met Hong Kong. En dan kijken we in de toekomst wat wordt”, stelt Lok.

Directeur-generaal Zhang Run sprak ook zijn waardering uit voor de ontmoeting met het Surinaamse staatshoofd. Volgens de Chinese topdiplomaat gaf president Simons blijk van haar positieve indruk van China en de bestaande bilaterale relatie.

“Ik hoop dat beide partijen, gebaseerd op de huidige solide basis, het samenwerkingspotentieel verder kunnen benutten en de bilaterale relatie kunnen bevorderen, zodat deze meer voordelen brengt voor beide volkeren”, aldus Run.

De topbestuurder van de Department of Latin American and Caribbean Affairs stond ook kort stil bij de onafhankelijkheid van Suriname, waarvan op dinsdag 25 november het 50ste jubileum werd gevierd.

“Ik wens Suriname oprecht toe dat het zijn onafhankelijkheid en autonomie, vreedzame ontwikkeling, en solidariteit en saamhorigheid tussen de verschillende etnische groepen blijft behouden. Ik geloof dat u nog meer en grotere successen zult behalen in uw nationale ontwikkeling.” Zo voegde Run eraan toe.