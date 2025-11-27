Hof stelt zoon Brunswijk en majoor van politie in vrijheid

Het Hof van Justitie in Suriname heeft woensdag de onmiddellijke invrijheidstelling gelast van D.L., een zoon van ex-vicepresident Ronny Brunswijk en de majoor van politie R.M.

Het tweetal was op 18 november jongstleden aangehouden en in verzekering gesteld nadat de politie melding kreeg dat er onregelmatigheden waren geconstateerd in het binnenland.

De rechter-commissaris oordeelde daags daarna dat hun invrijheidstelling rechtmatig was en verlengde hun detentie met 30 dagen. Hun advocaat Maureen Nibte was het hier niet mee eens en ging in beroep bij het Hof van Justitie.

De raadsvrouwe voerde aan dat de wapens die bij haar cliënten zijn aangetroffen aan hun verstrekt zijn door het Directoraat Nationaal Veiligheid (DNV). Haar cliënten hebben zulks vanaf hun aanhouding aangegeven. Echter heeft de politie volgens Nibte niet met voortvarendheid gewerkt om deze informatie uit te werken.

De raadsvrouwe wenst ook te benadrukken dat de andere zoon van Brunswijk, te weten Pascal van Geene, niks van doen heeft gehad met deze zaak. De raadsvrouwe geeft aan dat haar cliënt zijn naam geheel ten onrechte wordt genoemd in deze zaak.

Van Geene is nimmer in deze zaak betrokken geweest, nimmer verhoord door de politie en ook niet aangehouden. Slecht D.L. en de agent R.M. waren aangehouden.

Nibte vroeg het Hof om consequenties te verbinden aan het nalatig handelen van de politie.

Het Surinaamse Openbaar ministerie heeft zich fel verzet tegen het verzoek van de advocaat. Het Hof willigde echter het verzoek van de raadsvrouwe in en gelastte zij de onmiddellijke invrijheidstelling van het tweetal.