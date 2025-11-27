HomeOnderwerpenJustitie en politieHellings: "Justitie moest nooit naar ABOP want is geen partij voor integriteit"
Hellings: “Justitie moest nooit naar ABOP want is geen partij voor integriteit”

Raoûl Hellings

Owru Yari Party

NPS’er en oud-politiebondvoorzitter Raoûl Hellings vindt dat het ministerie van Justitie en Politie in Suriname (JusPol) nooit aan de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) moest zijn toegewezen.

“Het is een ministerie dat je onder geen enkele voorwaarde bijvoorbeeld bij de ABOP zou moeten plaatsen, want het is geen partij voor integriteit”, zei Hellings in het programma De Dave Podcast.

Volgens Hellings heeft ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk belangen in de goudsector, terwijl hij geen belasting betaalt over de verschillende concessies. Verder zou zijn jongere broer Leo Brunswijk niet op basis van competenties bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) zijn geplaatst, maar op basis van de politieke macht van Ronnie Brunswijk.

“En wat zie je daar nu gebeuren? Een heleboel malversaties. Er is ook een Ernst & Young-rapport waarin invulling gegeven zou moeten worden aan een code of conduct en waarin staat dat er een heleboel veranderingen zouden moeten plaatsvinden.

En op het moment dat de bondsvoorzitter, die toevallig mijn broer is, gewag van maakt, dan ga je het zaakje zodanig naar buiten willen brengen alsof je geschoffeerd bent als directie. Dan ga je de politieke macht die je hebt gebruiken om jezelf daar staande te houden en de andere persoon weg te drukken”, aldus Hellings.

Ook bij Grassalco, waar er recent 4 kilo ruw goud in de bedrijfskluis is vervangen door nepgoud, heeft ABOP de leiding. Hellings vindt dat de directeur van dit staatsbedrijf in het kader van good governance op non-actief geplaatst moet worden, zoals dat ook is gebeurd in de kwestie van de Melkcentrale.

“Maar je ziet dat niet gebeuren. Het volk heeft het wel vijf jaren lang gepikt van Santokhi, maar ik denk niet dat men het zo lang gaat willen pikken van welke andere regering”, aldus de NPS’er.

