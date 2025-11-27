HomeOnderwerpenJustitie en politieGestolen Toyota teruggevonden; 31-jarige aangehouden voor autodiefstal
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gestolen Toyota teruggevonden; 31-jarige aangehouden voor autodiefstal

-

0
Gestolen Toyota teruggevonden; 31-jarige aangehouden voor autodiefstal

Owru Yari Party

Een rode Toyota Passo die eerder als gestolen was opgegeven, is dinsdagochtend teruggevonden op een terrein aan de Leiding 10A in Suriname. De politie trof op het achterterrein meerdere voertuigen aan, waaronder de vermiste auto.

De eigenaar verklaarde bij de Surinaamse politie dat hij het voertuig had verhuurd aan een buitenlander. Vervolgens zou de auto door onbekenden zijn weggenomen. Via het GPS-systeem op zijn mobiele telefoon wist de eigenaar de locatie van de wagen te achterhalen, waarna hij de politie inschakelde.

In de Toyota Passo zat de 31-jarige Romario E., die door de politie ter plaatse werd staande gehouden. Hij verklaarde tijdens het verhoor dat hij de auto aan de Sommelsdijkstraat had weggenomen.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar politie Centrum voor verder onderzoek. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zal worden beslist over zijn verdere vervolging.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Op heterdaad betrapte inbreker: “Als ik vrijkom, steek ik je huis in brand”
Volgend artikel
Hof stelt zoon Brunswijk en majoor van politie in vrijheid
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen