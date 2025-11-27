Gestolen Toyota teruggevonden; 31-jarige aangehouden voor autodiefstal

Een rode Toyota Passo die eerder als gestolen was opgegeven, is dinsdagochtend teruggevonden op een terrein aan de Leiding 10A in Suriname. De politie trof op het achterterrein meerdere voertuigen aan, waaronder de vermiste auto.

De eigenaar verklaarde bij de Surinaamse politie dat hij het voertuig had verhuurd aan een buitenlander. Vervolgens zou de auto door onbekenden zijn weggenomen. Via het GPS-systeem op zijn mobiele telefoon wist de eigenaar de locatie van de wagen te achterhalen, waarna hij de politie inschakelde.

In de Toyota Passo zat de 31-jarige Romario E., die door de politie ter plaatse werd staande gehouden. Hij verklaarde tijdens het verhoor dat hij de auto aan de Sommelsdijkstraat had weggenomen.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar politie Centrum voor verder onderzoek. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zal worden beslist over zijn verdere vervolging.