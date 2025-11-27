Drie oud-topfunctionarissen SLM op 5 december voor de rechter

Drie voormalige hooggeplaatste functionarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) moeten op vrijdag 5 december 2025 voor de rechter in Suriname verschijnen in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar misstanden binnen het bedrijf.

Het gaat om voormalig president-commissaris Xaviera Jessurun, oud-directeur Paul de Haan en consultant Prenobe Bissesar.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is tot dagvaarding overgegaan nadat het gerechtelijk vooronderzoek op 21 november 2025 formeel was gesloten en het complete onderzoeksdossier op 24 november 2025 werd ontvangen. Op basis daarvan heeft het OM besloten de zaak aan de rechter voor te leggen.

De drie worden onder meer verdacht van overtreding van de Anti-corruptiewet, oplichting in samenwerking, het vervalsen en/of gebruiken van valse documenten, handelen in strijd met de Vuurwapenwet en betrokkenheid bij witwaspraktijken. Het betreft verdenkingen die samenhangen met hun voormalige functies en werkzaamheden binnen de SLM.

Het OM benadrukt in een korte toelichting dat integriteit bij staatsbedrijven en andere openbare instellingen van groot belang is. Mogelijke strafbare feiten die daar plaatsvinden, worden na onderzoek en zorgvuldige beoordeling aan de rechter voorgelegd, zodat die kan oordelen over schuld en eventuele straf.