Diakonessenhuis redt kinderlevens met zesde darmmissie: tien jonge patiënten geopereerd in Suriname

In het Diakonessenhuis is onlangs de zesde kinderchirurgische darmmissie afgerond. Tussen 10 en 24 november 2025 werden tien kinderen met ernstige aangeboren en verworven darmaandoeningen geopereerd. Zeven van hen zijn inmiddels in goede conditie ontslagen en weer thuis bij hun families. Drie kinderen blijven nog onder nauwlettend toezicht en krijgen gespecialiseerde nazorg op de kinderafdeling.

De operaties werden uitgevoerd door de Surinaamse chirurg drs. Anuska Jewbali, in samenwerking met de Nederlandse kinderchirurg dr. Justin de Jong.

De kinderchirurgische darmmissie bestaat sinds 2007 en wordt sinds 2020 jaarlijks in het Diakonessenhuis georganiseerd. Het initiatief is bedoeld voor kinderen die normaal gesproken naar het buitenland zouden moeten reizen voor deze hooggespecialiseerde ingrepen. Door hen in Suriname zelf te opereren, wordt niet alleen hun levenskwaliteit verbeterd, maar wordt ook voorkomen dat families voor lange tijd uit elkaar worden gehaald.

Volgens drs. Jewbali gaat het om een landelijke missie: kinderen uit heel Suriname worden door specialisten aangemeld. De volledige voorbereiding vóór de operatie – onderzoeken, diagnose en planning – wordt verzorgd door het zorgteam van het Diakonessenhuis. Daarbij spelen de kinderafdeling en het verplegend team een cruciale rol. Het ziekenhuis hanteert 24-uurs ouderparticipatie, waardoor ouders of verzorgers dag en nacht dichtbij hun kind kunnen zijn in de vaak emotionele herstelfase. Dat is een groot verschil met behandelingen in het buitenland, waar nabijheid van familie vaak beperkt is. Bovendien worden zo ook de hoge kosten van medische zorg in het buitenland vermeden.

Tijdens deze missieronde werden verschillende complexe aandoeningen behandeld, waaronder anorectale malformaties, darmatresieën, de ziekte van Hirschsprung en oesophagus-atresieën. De jongste patiënt was slechts twee maanden oud, de oudste tien jaar. “Alle operaties zijn succesvol verlopen,” laat drs. Jewbali tevreden weten.

De missie werd gedragen door een multidisciplinair team. Vanuit Nederland waren kinderverpleegkundig specialist Marijke Voskeuil verantwoordelijk voor de postoperatieve zorg en senior operatieassistent Shirley Sussenbach voor ondersteuning op de operatiekamer. Vanuit Suriname waren onder meer kinderradioloog drs. I. Thakoer (Academisch Ziekenhuis Paramaribo) betrokken voor de beeldvorming, en anesthesioloog drs. Y.M. Chou-Lie voor de verdoving bij deze risicovolle ingrepen. Drs. Jewbali benadrukt dat de rol van de anesthesioloog essentieel is bij dit soort complexe operaties.

Opmerkelijk is dat de operaties volledig door het Surinaamse team zijn uitgevoerd. Tijdens de missie zijn nieuwe operatietechnieken toegepast, onder supervisie van het buitenlandse team.

De buitenlandse specialisten spraken hun waardering uit voor de professionaliteit, precisie en inzet van het Surinaamse medisch personeel. Daarmee wordt niet alleen zorg geleverd aan de kinderen van nu, maar ook geïnvesteerd in de kennis en vaardigheden van de volgende generatie zorgprofessionals.

De directie van het Diakonessenhuis kijkt met trots en dankbaarheid terug op de geslaagde missie. Het ziekenhuis benadrukt dat duurzame samenwerking met internationale partners en voortdurende kennisuitwisseling van groot belang zijn om de kinderchirurgische zorg in Suriname blijvend te versterken.