Currie: “Wat ik ben komen aantreffen is niet iets wat gisteren ontstaan is”

“Wat ik ben komen aantreffen is niet iets wat gisteren ontstaan is. Het is iets dat jaren zo is neergezet”, zegt minister minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) over de problemen binnen de onderwijssector in Suriname.

In een interview merkte de bewindsman op dat het probleem van onvoldoende scholen en de slechte staat van vele schoolgebouwen iets is dat al jaren bestaat, omdat er jarenlang geen tot slechte onderhoud is geweest.

“En dat los je natuurlijk niet in een korte tijd op Belangrijk is dat je daarvoor een goede planning moet maken en daar zijn we mee bezig”, zei de bewindsman in een interview op Culturu tv. Currie ging ook in op de kritiek dat er geen onderwijsdeskundige als minister aanzit op het MINOWC. Volgens hem is het belangrijk dat er een leider is op het ministerie, aangezien het ministerie over voldoende vakdeskundigen beschikt.

“Aan de leiding van ieder bedrijf is er een leider en ook op het ministerie heb je een leider nodig. En er zijn meer dan voldoende vakdeskundigen als het gaat om onderwijsgebied. En dat is denk ik het belangrijkste”, aldus de minister.

President Jennifer Simons bracht eind oktober zelf een bezoek aan het Ewald P. Meyer Lyceum (Lyco 2) waar zij tijdens een oriëntatie zelf op de hoogte werd gesteld over de slechte staat van delen van het gebouw. Het staatshoofd maakte toen contact met vicepresident Gregory Rusland om de knelpunten van Lyco 2 – én andere scholen in soortgelijke situaties – met prioriteit te laten inventariseren en oplossen.

De president gaf in het overleg met Rusland aan dat er snel gewerkt zal worden aan structurele verbeteringen in zowel infrastructuur als leervoorzieningen. Tijdens de APB in het parlement zei Simons dat de regering binnenkort start met een nieuw traject voor verbetering van het onderwijs en de positie van leraren.

De regering werkt aan een grootschalige onderwijsconferentie, gepland voor maart 2026, die moet leiden tot concrete resultaten, waaronder een nieuwe raamwet en een financieringsmodel voor de periode na de opstartfase.